Трассы Мордовии готовят к весеннему паводку

В настоящее время проводится ряд противопаводковых мероприятий на трассах, соединяющих Нижний Новгород и Саратов, Саранск и Ульяновск, а также Саранск и федеральную магистраль М-5 «Урал»

За состоянием участков, наиболее подверженных подтоплениям, был организован круглосуточный контроль. К этим территориям относятся четыре моста и 30 отрезков дорог общей протяженностью 57,2 км. Специалисты на месте отслеживают уровень воды в реках и водоемах.

Дорожные службы расчищают русла под мостами, водопропускные трубы, входные и выходные водосборные сооружения. Освобождаются обочины и откосы земляного полотна, очищаются барьерные ограждения, а также прокапываются воздушные воронки для отвода воды.

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Источник: mordovmedia.ru