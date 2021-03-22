В Саранске обсудили устранение сосулек и наледи

В администрации Саранска в ходе оперативного совещания, которое прошло 22 марта, была обсуждена уборка ледяных наростов и снега с кровель многоквартирных домов, а также оперативное устранение наледи с пешеходных тротуаров.

Главы районных администраций доложили, что работа в этом направлении ведется. Если управляющие компании не предпринимают своевременные меры по устранению сосулек с крыш МКД, административно-техническая инспекция выдает предписания.

Департамент перспективного развития на прошлой неделе провел мониторинг качества уборки входных групп и устранения наростов с кровель торгово-офисных помещений на улицах Севастопольской, Короленко, Лихачева, Косарева, Гожувской и проспекте 70 лет Октября. По ненадлежащей уборке входных групп выдано четыре предписания, составлен один протокол. Кроме того, выдано 31 предписание о приведении фасадов нежилых и торгово-офисных помещений в надлежащий вид с наступлением благоприятных погодных условий.

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Источник: adm-saransk.ru