В Рузаевском районе ДТП унесло жизнь 21-летнего парня

В Рузаевском районе произошло ДТП, которое унесло жизнь 21-летнего молодого человека.

Происшествие произошло вечером 21 марта. На 6-м километре дороги, соединяющей Рузаевку и Пайгарму, 25-летний водитель автомобиля марки «Фольксваген-Поло» совершил наезд на 21-летнего парня, который лежал на проезжей части. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте происшествия.

По какой причине 21-летний молодой человек лежал на дороге, не сообщается.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф