В Саранске продолжаются мероприятия по предотвращению распространения коронавируса

В Саранске в настоящее время продолжается проведение комплекса мероприятий по предотвращению распространения коронавируса.

За прошлую неделю было проверено 319 единиц общественного транспорта. На месте пассажирами устранено 196 замечаний, на пятерых нарушителей масочно-перчаточного режима составлены протоколы.

Также проверяются машины такси. Пассажирами и водителями на месте устранено девять замечаний, протоколов за минувшую неделю составлено не было.

Кроме того, ведется проверка установленных профилактических мер на объектах торговли, общепита, а также в аптеках. С 15 по 19 марта было проверено 86 объектов, составлен один акт фиксации нарушений.

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Источник: adm-saransk.ru