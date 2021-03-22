В Саранске была проведена ревизия участков с покрытием из брусчатки

Сегодня, 22 марта, на оперативном совещании в администрации Саранска было доложено о результатах ревизии по участкам с покрытием из брусчатки.

Проведенная ревизия показала, что из 76 объектов в Саранске, имеющих покрытие из брусчатки, гарантийный срок истек у 64.

Директор КУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» Дмитрий Дергунов пояснил, что гарантийный срок ремонта составляет 5 лет.

На совещании было принято решение не принимать на баланс города участки, выложенные брусчаткой, где заказчиком являются сторонние организации, из-за сомнительного качества выполненных работ, до полного устранения недостатков.

Мэр Саранска Пётр Тултаев заявил, что администрация города и подведомственные предприятия могут отвечать только за участки, где являлись сами заказчиками или исполнителями работ.

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Источник: adm-saransk.ru