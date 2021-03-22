В Саранске загорелся автомобиль

В Саранске произошло возгорание автомобиля.
В ночь на 20 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Солнечной. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №19/2 горит автомобиль марки «Форд-Фокус». Огонь повредил транспортное средство на площади, составляющей 2 квадратных метра.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru