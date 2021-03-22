В Рузаевке был задержан пьяный автомобилист

В Рузаевке сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный автомобилист.

В ночь на 20 марта возле дома №4, расположенного по адресу – переулок Инсарский, инспекторами ДПС ОГИБДД ОМВД России по Рузаевскому району был остановлен автомобиль марки ВАЗ-21053. За рулем транспортного средства находился 27-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

На место была вызвана СОГ ОМВД России по Рузаевскому району.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф