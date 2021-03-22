В Темниковском районе пожар уничтожил жилой дом

В Темниковском районе произошел пожар, который уничтожил жилой дом.

Вечером 21 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Пурдошки. На улице Ворошилова загорелся жилой дом №30. Пламя полностью уничтожило постройку на площади, составляющей 72 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного пожара ни один человек не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания жилого дома.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru