В Саранске 28 марта пройдет ярмарка мёда

В Саранске 28 марта будет проведена ярмарка мёда.

С соответствующей инициативой выступило общество пчеловодов Мордовии.

Ярмарка мёда и продуктов пчеловодства состоится на традиционной площадке – в районе РДК. Ярмарка будет работать в период с 09:00 до 15:00.

Последние ярмарки мёда проходили в Саранске в 2019 году, в прошлом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции мероприятия не проводились.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru