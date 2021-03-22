В Саранске во время пожара пострадал мужчина

В Саранске произошел пожар, во время которого пострадал человек.

Вечером 19 марта на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о происшествии в доме №25 по улице Есенина. Жильцы данной постройки вызвали пожарных, почувствовав запах дыма, исходящий из одной из квартир.

Сотрудники ПСЧ-3, проникнув внутрь квартиры, увидели тлеющую под мужчиной кровать. Владелец жилья был госпитализирован. По предварительной информации, у мужчины было диагностировано отравление угарным газом.

Причиной пожара, площадь которого составила 1 квадратный метр, могла стать непотушенная сигарета.

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Источник: 13.mchs.gov.ru