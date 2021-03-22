В Мордовии бывший руководитель коммерческой организации обвиняется в злоупотреблении полномочиями

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении бывшего руководителя коммерческой организации, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями.

В период с 2016 по 2018 год бывший генеральный директор ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» незаконно предоставил коммерческой организации кредиты на общую сумму более 116 млн рублей. При этом упомянутая организация уже имела просроченную более года задолженность перед корпорацией, по причине чего утратила основания для получения денежных средств.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru