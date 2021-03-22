В Краснослободске была задержана женщина, которая находится в розыске

На днях в Краснослободском районе наряд вневедомственной охраны по информации, полученной от сотрудников уголовного розыска ММО МВД России «Краснослободский», приступил к поискам гражданки, находящейся в федеральном розыске.

Экипаж вневедомственной охраны возле одного из домов Краснослободска заметил схожую по приметам в ранее переданной ориентировке гражданку. В ходе проверки документов выяснилось, что женщина 1965 года рождения объявлена в федеральный розыск как лицо, не прибывшее к месту отбывания наказания.

Для дальнейшего разбирательства гражданка была передана сотрудникам полиции.

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Источник: 13.rosgvard.ru