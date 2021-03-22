В Ельниках в результате пожара пострадал 20-летний парень

В Ельниках произошел пожар, в результате которого пострадал 20-летний молодой человек.

Вечером 20 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Кооперативной. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит жилой дом №12.

В момент возгорания в доме находился 20-летний сын 39-летней владелицы жилья. Молодой человек отравился продуктами горения. Сейчас жизни парня ничего не угрожает.

Пламя повредило дом на площади 12 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

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Источник: 13.mchs.gov.ru