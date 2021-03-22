В Мордовии выросла годовая инфляция

Годовая инфляция в Мордовии в феврале нынешнего года выросла до 5,5% после 5,1% месяцем ранее.

В целом по России инфляция составила 5,7%, в Приволжском федеральном округе — 5,9%.

Годовой прирост цен на продовольственные товары в феврале в Мордовии увеличился до 8%, в январе этот показатель был равен 7,5%. Одной из причин стал рост издержек производителей и вспышки птичьего гриппа в ряде европейских регионов России. Куриные яйца и мясо также подорожали из-за увеличения стоимости кормов и пищевых добавок.

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Источник: mordovmedia.ru