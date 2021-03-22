Прокуратура Ромодановского района выявила нарушения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан

Прокуратурой Ромодановского района по жалобе местной жительницы была проведена проверка исполнения администрацией Анненковского сельского поселения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан, в ходе которой были выявлены нарушения.

В конце ноября прошлого года в администрации было зарегистрировано обращение местной жительницы по вопросу благоустройства. Поступившее обращение объективно, всесторонне, своевременно и по существу поставленных вопросов рассмотрено не было. Письменный ответ заявителям в течение 30 дней со дня регистрации не направлен. При этом срок рассмотрения обращений не продлевался.

Должностное лицо администрации Анненковского сельского поселения, допустившие нарушения порядка рассмотрения обращений граждан, было привлечено к административной ответственности.

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Источник: epp.genproc.gov.ru