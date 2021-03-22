В Краснослободском районе во время пожара пострадала пенсионерка

В Краснослободском районе произошел пожар, во время которого пострадала пенсионерка.

Указанное происшествие произошло утром 20 марта в селе Ефаево. На одной из улиц данного населенного пункта загорелся частный жилой дом.

В результате данного пожара пострадала владелица жилья 1943 года рождения. Женщина получила ожоги порядка 50% тела. У пенсионерки повреждены руки, туловище и правое бедро.

Огонь серьезно повредил постройку.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

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Источник: 13.mchs.gov.ru