В Краснослободском районе во время пожара пострадала пенсионерка

В Краснослободском районе произошел пожар, во время которого пострадала пенсионерка.
Указанное происшествие произошло утром 20 марта в селе Ефаево. На одной из улиц данного населенного пункта загорелся частный жилой дом.
В результате данного пожара пострадала владелица жилья 1943 года рождения. Женщина получила ожоги порядка 50% тела. У пенсионерки повреждены руки, туловище и правое бедро.
Огонь серьезно повредил постройку.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
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Источник: 13.mchs.gov.ru