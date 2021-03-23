Жителя Старошайговского района осудили за убийство знакомого

В Старошайговском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, который убил своего знакомого.

В конце декабря прошлого года у 36-летнего жителя села Мельцаны гостил его 64-летний знакомый. Мужчины распивали спиртные напитки. В ходе попойки между собутыльниками вспыхнула ссора из-за малозначительного повода. В процессе выяснения отношений гость выругался нецензурной бранью в адрес хозяина жилья. В ответ на это последний ударил оппонента ножом в живот. Затем мужчины вызвали медиков.

Пострадавший был госпитализирован. Спустя некоторое время мужчина скончался.

Решением суда в отношении 36-летнего сельчанина была избрана мера наказания в виде 8 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф