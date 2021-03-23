В Саранске сотрудники ГИБДД провели операцию «Нетрезвый водитель»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции 19 и 20 марта проводили оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Нетрезвый водитель».

В ходе проведения указанного мероприятия было выявлено пять водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

ГИБДД призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД, помнить о том, что последствия нетрезвой поездки могут быть трагическими.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф