В Темниковском районе школьники вырезают из специальной бумаги световозвращающие наклейки

Идея проведения занятий по изготовлению световозвращающих элементов приобретает всё большую актуальность во многих образовательных организациях Темниковского района.

В МБОУ «Темниковская СОШ № 1» данной творческой деятельностью занялись учащиеся 2 «А» класса вместе с классным руководителем Кривовой Т. Л.

Дети в преддверии школьных каникул с удовольствием вырезают из специальной бумаги световозвращающие наклейки. Птички, сердечки, цветочки, звездочки – стали украшением на одежде и портфелях.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф