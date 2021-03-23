В Мордовии сотрудники полиции и общественники провели акцию «Осторожно, мошенники!»

Сотрудники УМВД России по Саранску совместно с представителями Мордовской региональной общественной организации «Отряд правопорядка» рассказали жителям города о наиболее распространенных схемах IT-преступлений.

Особое внимание правоохранители уделили одной из наименее защищенных перед действиями мошенников категорий населения – пожилым людям. Полицейские детально объяснили участникам мероприятия методы, которыми пользуются преступники. Наиболее распространенными методами являются звонок якобы из службы безопасности банка, подмена номеров силовых структур, взлом страниц в социальных сетях и сообщения о родственниках, попавших в беду.

Организаторы акций раздали жителям города красочные памятки, в которых подробно описываются правила, позволяющие не попасться на уловки преступников.

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Источник: 13.мвд.рф