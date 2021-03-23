В Саранске была изъята из оборота поддельная денежная купюра

В Саранске была обнаружена поддельная денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей.

Фальшивая купюра была выявлена в банке при пересчете денежных средств, поступивших от индивидуального предпринимателя, которая вносила на сберегательный счет крупную сумму.

Женщина, деятельность которой связана с розничной продажей кондитерских изделий через магазины, расположенные на территории Саранска, а также Чувашии, Ульяновской, Нижегородской и Пензенской областей, пояснила, что денежные средства сформировались у неё в результате личных накоплений и выручки от предпринимательской деятельности за последние несколько недель. От кого могла поступить поддельная денежная купюра, гражданка предположить не может, поскольку сбор денег с точек осуществляют торговые представители.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к изготовлению и сбыту фальшивой банкноты.

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Источник: 13.мвд.рф