В Мордовии пенсионерка перечислила мошенникам 740 тысяч рублей

В Мордовии пенсионерка стала жертвой неизвестных мошенников.

Некоторое время назад 73-летней жительнице Атяшево позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником районного суда Москвы. Незнакомец поинтересовался у пенсионерки, не получала ли она компенсацию за вред, причиненный здоровью. Женщина ответила, что ей никто ничего не выплачивал. После этого якобы представитель суда заявил, что пенсионерке полагается государственная выплата в размере 540 тыс. рублей.

Затем пострадавшая, следуя указаниям незнакомца, связалась со вторым мошенником, который представился сотрудником банка. Последний заявил, что для получения выплаты пенсионерка должна перечислить на расчетный счет финансовой организации 32 тыс. рублей. Гражданка выполнила данное требование. После этого якобы сотрудник банка сообщил, что женщина неправильно провела операцию. Затем пенсионерка перечислила ещё 340 тыс. рублей. Через несколько дней мошенник заявил о необходимости дополнительного перечисления денежных средств. В отделении банка, куда женщина отправилась для проведения требуемой мошенником операции, ей сообщили, что, скорее всего, имеет место обман, но пенсионерка не поверила в это.

Женщина отправилась в другой филиал финансовой организации, где перевела на счет преступников ещё около 400 тыс. рублей. В общей сложности гражданка перечислила мошенникам 740,4 тыс. рублей. После этого злоумышленники перестали выходить на связь, а женщина поняла, что действительно имел место обман.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф