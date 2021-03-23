Житель Ковылкинского района обвиняется в заведомо ложном доносе

В Ковылкинском районе суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в заведомо ложном доносе о совершении преступления.

Некоторое время назад 37-летний житель указанного района, не имеющий постоянного места работы, обратился в полицию с заявлением о краже мобильного телефона. При этом мужчина заявил, что преступление совершила его 34-летняя знакомая.

Стражами порядка было установлено, что на самом деле преступление, о котором сообщил заявитель, никто не совершал. Выяснилось, что мужчина ранее сожительствовал с упомянутой женщиной. В свое время обвиняемый подарил гражданской супруге мобильный телефон. В определенный момент мужчина поссорился с женщиной, после чего последняя ушла от него. Посредством написания ложного доноса гражданин намеревался отомстить бывшей сожительнице.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

Также читайте о том, что в Мордовии пенсионерка перечислила мошенникам 740 тысяч рублей.

Источник: 13.мвд.рф