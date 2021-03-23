Житель Саранска пойдет под суд по обвинению в хранении марихуаны

В Саранске пойдет под суд местный житель, которому было предъявлено обвинение в хранении марихуаны.

В декабре прошлого года стражи порядка в ходе обследования гаража, принадлежащего фигуранту уголовного дела, обнаружили и изъяли марихуану массой почти 3,5 кг. Измельченная смесь и несколько кустов запрещенного растения хранились в различной таре.

Горожанин пояснил, что нарвал дикорастущее растение прошлым летом на одном из заброшенных полей в Рузаевском районе, после чего высушил, измельчил, расфасовал по емкостям и оставил на хранение для личного употребления.

Материалы уголовного дела в отношении жителя Саранска находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф