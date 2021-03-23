В Саранске загорелся магазин автозапчастей

В Саранске произошло возгорание магазина автозапчастей.
Указанное происшествие произошло днём 22 марта на территории Пролетарского района города. Загорелся автомагазин, расположенный по адресу – улица Строительная, д. № 1А, строение 5. Пламя повредило магазин на площади 100 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru