В Мордовии сотрудники МВД провели первый этап операции «Надзор»

В Мордовии завершился первый этап проведения комплексной оперативно-профилактической операции под названием «Надзор».

Указанная операция была направлена на повышение эффективности работы по контролю за соблюдением поднадзорными лицами установленных судом административных ограничений, недопущению совершения последними преступлений.

В ходе мероприятия по месту жительства проверено 735 лиц, состоящих под административным надзором.

Выявлено восемь преступлений, предусмотренных ст. 314.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений».

Административный надзор установлен в отношении девяти лиц.

В суды направлено 25 заявлений для установления административного надзора и 60 заявлений для установления дополнительных административных ограничений и продления срока административного надзора.

Выявлено 237 административных правонарушений, предусмотренных ст. 19.24 КоАП РФ «Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре».

По ст. 20 КоАП РФ «Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность» выявлено 32 административных правонарушения.

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Источник: 13.мвд.рф