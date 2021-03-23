В Инсарском районе сварщик подозревается в краже

В Инсарском районе сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в краже.

Некоторое время назад 32-летний житель указанного района, который работает сварщиком, сорвав монтировкой навесной замок на двери, проник внутрь гаража, расположенного неподалеку от его дома, и похитил оттуда триммер, бензопилу, лебедку и диски для углошлифовальной машины. Украденные инструменты мужчина отнес домой и для последующей перепродажи спрятал на чердаке, где они впоследствии были обнаружены полицейскими.

Законный владелец гаража, которым является 27-летний слесарь, обнаружив пропажу, обратился в полицию.

Подозреваемый заявил, что идея о краже возникла в его сознании из-за финансовых трудностей.

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Источник: 13.мвд.рф