Неизвестный мошенник оставил без денег воспитательницу из Саранска

В Саранске местная жительница стала жертвой неизвестного мошенника.

На днях 22-летней жительницей Саранска, которая работает воспитательницей в детском саду, позвонил неизвестный гражданин, представившийся сотрудником банка и сообщивший о том, что некие преступники пытаются похитить денежные средства со счета девушки. Затем незнакомец рассказал горожанке, что для проведения операции по предотвращению преступного вмешательства она должна продиктовать ему данные своей банковской карты, пин-код от неё и код безопасности. После того, как девушка сообщила якобы работнику банка необходимые сведения, ей пришло оповещение о списании со счета 38 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф