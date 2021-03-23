В Зубово-Полянском районе горела квартира

В Зубово-Полянском районе пожарные ликвидировали возгорание в квартире.

Днём 22 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Явас. Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома №7, расположенного по адресу – улица Павлова.

По предварительной информации, в результате данного пожара ни один человек не пострадал.

Пламя повредило квартиру на площади, составляющей 7 квадратных метров.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru