В Зубово-Полянском районе горела квартира

В Зубово-Полянском районе пожарные ликвидировали возгорание в квартире.
Днём 22 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Явас. Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома №7, расположенного по адресу – улица Павлова.
По предварительной информации, в результате данного пожара ни один человек не пострадал.
Пламя повредило квартиру на площади, составляющей 7 квадратных метров.
В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru