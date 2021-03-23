Житель Рузаевского района пойдет под суд за использование поддельного водительского удостоверения

В Рузаевском районе суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который передвигался на мотоцикле по поддельному водительскому удостоверению.

В августе прошлого года обвиняемый, передвигаясь по посёлку Николаевка на мотоцикле марки «Стелс», был остановлен инспекторами ДПС по подозрению в совершении нарушения. При проверке документов мужчина предъявил поддельное водительское удостоверение, выданное на его имя в сентябре 2013 года. Гражданин пояснил, что приобрел фальшивые права за пределами Мордовии у неизвестного ему лица.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

Также читайте о том, что житель Ковылкинского района обвиняется в заведомо ложном доносе.

Источник: 13.мвд.рф