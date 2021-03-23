В Ельниковском районе сгорел автомобиль

В Ельниковском районе произошел пожар, который уничтожил автомобиль.

Поздним вечером 22 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Стародевичье. На улице Московской загорелись сарай и гараж, внутри которого находился автомобиль. Пламя повредило строения на общей площади 63 квадратных метра, а также уничтожило транспортное средство на площади, составляющей 2 квадратных метра.

В результате данного происшествия, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru