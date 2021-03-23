Жительница Ардатова стала жертвой неизвестного мошенника

В Ардатове местная жительница стала жертвой неизвестного мошенника.

Некоторое время назад 40-летней жительнице Ардатова позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка и сообщил о том, что некие мошенники пытаются оформить кредит на имя женщины. Затем незнакомец попросил пострадавшую продиктовать ему данные её банковской карты и код, полученный в смс-сообщении. Получив доступ в личный кабинет женщины, мошенник оформил на неё кредит в размере 130 тыс. рублей.

Затем злоумышленник сообщил, что пострадавшая должна отправиться в ближайшее отделение банка и получить упомянутые деньги, которые, по его словам, были зачислены в результате действий мошенников. Также незнакомец заявил, что женщине следует перечислить денежные средства на шесть так называемых безопасных счетов. Кроме того, преступник отметил, что гражданка не должна беседовать с сотрудниками банка, поскольку они могут быть в сговоре с мошенниками. Женщина выполнила все указания незнакомца. О случившемся гражданка рассказала родственникам, которые посоветовали ей обратиться в полицию.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф