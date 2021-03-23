В Саранске сгорела заброшенная постройка

В Саранске произошел пожар, который уничтожил заброшенную постройку.

Вечером 22 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории Ленинского района города. Неподалеку от остановки общественного транспорта «Чистые пруды» загорелась заброшенная постройка. Огонь полностью уничтожил строение на площади, составляющей 100 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Ельниковском районе сгорел автомобиль.

Источник: 13.mchs.gov.ru