«Газпром газораспределение Саранск» газифицирует жилой комплекс

«Газпром газораспределение Саранск» продолжает строительно-монтажные работы по газификации очередного жилого комплекса в Саранске.

В состав указанного жилого комплекса входят три девятиэтажных дома по 120 квартир в каждом.

Специалистам компании предстоит построить газовые сети протяженностью около 100 м и внутренние газопроводы.

В каждой квартире газовики смонтируют газопотребляющее оборудование: индивидуальные отопительные двухконтурные котлы, четырехконфорочные плиты, системы автоматического контроля загазованности.

Также читайте о том, что «Газпром газораспределение Саранск» предупреждает о риске аварийных ситуаций на газораспределительных сетях.

Источник: adm-saransk.ru