В одной из колоний Мордовии проводится психокоррекционная работа с сотрудниками

Психологи психологической лаборатории исправительной колонии № 2 УФСИН РФ по Мордовии в работе с личным составом применяют различные методы и техники психопрофилактической и психокоррекционной работы с целью оптимизации эмоционального состояния, снятия напряжения и тревожности.

Рисование и раскрашивание - один из распространенных методов снятия напряжения. Творческая деятельность в любом своем проявлении представляет собой отличный способ для снятия стресса и улучшения настроения.

Раскрашивание, будучи монотонным повторяющимся действием, не только позволяет расслабиться, но и способствует активизации работы мозга.

Раскраска позволяет проявить фантазию и творческие способности.

Кроме того, раскрашивание мелких деталей развивает мелкую моторику и внимательность.

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Источник: 13.fsin.su