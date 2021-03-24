В УФСИН РФ по Мордовии были проведены соревнования по стрельбе

В УФСИН РФ по Мордовии в рамках проведения учебно-методических сборов с заместителями начальников учреждений по охране были проведены соревнования по стрельбе из пистолета Макарова.

Основной целью проведения стрельб является подготовка сотрудника к возможному применению оружия при несении службы.

Третье место с результатом 85 очков занял начальник отдела охраны СИЗО-1 Олег Адушкин.

Второе место с результатом 86 очков завоевал начальник отдела охраны ИК-6 Валерий Вергазов.

Победителем соревнований с результатом 87 очков стал начальник отдела охраны ЛИУ-19 Иван Эрзин.

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Источник: 13.fsin.su