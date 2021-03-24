Общественники посетили одну из колоний Мордовии

Члены ОНК Мордовии Галина Шикина и Сергей Абрамов посетили исправительную колонию № 14 УФСИН РФ по республике.

В сопровождении начальника указанного учреждения Сергей Бодина был проведен обход территории и объектов жилой и производственной зон. Были проверены условия проживания и труда, коммунально-бытовые условия, качество приготовления пищи для осужденных, стенды с наглядной информацией для осужденных, а также книжный фонд библиотеки.

Правозащитниками были проведены беседы с осужденными на предмет имеющихся у них проблемных вопросов.

В результате посещения членов ОНК нарушений законности не выявлено, жалобы и заявления от осужденных не поступали.

Также читайте о том, что в одной из колоний Мордовии завершился капитальный ремонт караульного помещения отдела охраны.

Источник: 13.fsin.su