Артем Здунов встретился с волонтерами

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов встретился с представителями регионального волонтерского штаба, участниками акции взаимопомощи #МыВместе.

Указанный проект стартовал год назад и объединил неравнодушную молодежь, которая вызвалась помогать пожилым и маломобильным гражданам, оказавшимся на самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции.

Руководитель республики тепло поблагодарил добровольцев за их милосердный и очень нужный труд, за поддержку, которую они оказывали людям в непростой период пандемии.

Волонтеры-медики занимались доставкой лекарств, товаров первой необходимости, оказывали помощь медицинскому персоналу в учреждениях здравоохранения, проводили консультирование пациентов, работали на станции скорой медицинской помощи, участвовали в транспортировке больных, обработке машин скорой медицинской помощи.

Кроме того, волонтерами Мордовии было сшито около тысячи многоразовых масок, которые были переданы добровольцам штабов, а также одиноким пожилым людям.

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Источник: e-mordovia.ru