Мэр Саранска поручил активизировать работу по подготовке к переписи населения

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев на недавнем оперативном совещании поручил активизировать работу по подготовке к переписи населения, которая пройдет в сентябре нынешнего года.

Заместитель главы городской администрации Ирина Объедкина сообщила, что в Саранске будет организовано 106 переписных участков. Она также рассказала о том, что уже была проведена инвентаризация адресного хозяйства и актуализация сведений, размещенных в государственном адресном реестре.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru