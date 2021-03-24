Артем Здунов в селе Белозерье посетил новый детский сад

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 23 марта побывал в новом детском саду села Белозерье Ромодановского района.

Заведующая указанным учреждением Венера Ряхмятуллова рассказала руководителю региона, что объект стоимостью более 161 млн рублей начали возводить в селе в середине 2019 года, большая часть средств на это поступила из федерального бюджета. В конце прошлого года строительство было завершено, с января детей принимают в садик.

В учреждении семь групп, есть спортивный и музыкальный залы, изостудия, компьютерный класс, кабинеты дополнительного образования, логопеда, психолога.

На встрече с наиболее активными родителями и педагогами глава региона обсудил волнующие жителей села вопросы. Среди самых наболевших был двухсменный режим учебы в местной школе, который не устраивает ни родителей, ни педагогов. Артем Здунов пообещал вопрос решить. К существующему зданию будет пристроен новый корпус, это позволит расширить площади и сделать образовательный процесс более комфортным. Также на встрече обсудили вопросы привлечения молодых педагогических кадров в район, прежде всего из числа его уроженцев, тему родительского контроля за качеством питания детей, как в школах, так и в детсадах.

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Источник: e-mordovia.ru