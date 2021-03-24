Артем Здунов посетил Ледовый дворец в Ромоданово

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов в рамках рабочей поездки в Ромодановский район посетил Ледовый дворец в райцентре.

Министр спорта, туризма и молодежной политики Мордовии Александр Савилов рассказал руководителю региона, что Ледовый дворец используется очень активно, здесь занимаются спортсмены СДЮСШ, а также проходят тренировки взрослых команд по хоккею с шайбой.

С директором Ледового дворца Иваном Трошкиным Артем Здунов поговорил о планах по проведению турниров различного уровня.

Также глава республики обсудил с министром спорта и директором Ледового дворца планы по ремонту конструкций купола спортивного сооружения.

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Источник: e-mordovia.ru