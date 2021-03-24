Артем Здунов посетил ряд предприятий в Ромодановском районе

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов в рамках рабочей поездки в Ромодановский район ознакомился с деятельностью основных производственных площадок.

Руководитель республики побывал на предприятиях «Ромодановосахар», «ВагоноРемонтнаяКомпания», а также осмотрел современную линию по производству упаковки на заводе «Европак».

Кроме того, Артем Здунов заехал на конеферму ООО «Атьма», где занимаются разведением американских рысистых лошадей. Руководителю республики показали победителей и призеров российских и международных соревнований. Глава региона с большим интересом ознакомился с работой конефермы, осмотрел животноводческие помещения и обсудил с руководителями предприятия перспективы развития хозяйства.

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Источник: e-mordovia.ru