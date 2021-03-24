Артем Здунов посетил предприятие «Карпай» в селе Белозерье

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов в рамках рабочей поездки в Ромодановский район посетил предприятие «Карпай» в селе Белозерье, которое специализируется на производстве фасованных жареных семян подсолнечника и арахиса.

Указанное предприятие было основано в 2002 году, тогда на территории села был построен первый цех по фасовке семечек и арахиса, мощности которого позволяли упаковывать 8-10 пакетов в минуту, чего было достаточно для внутреннего рынка. Сейчас здесь возведен и работает второй цех, установлено новое оборудование с более высокой производительностью, составляющей до 80 пакетов в минуту.

За 2020 год объем продукции собственного производства на предприятии составил свыше 2 тыс. тонн, что в 1,7 раза выше предыдущего года.

Артем Здунов осмотрел производственные линии и обсудил с руководством перспективы развития, в том числе на экспортном направлении.

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Источник: e-mordovia.ru