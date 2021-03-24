Школьники из Саранска удачно выступили на соревнованиях по баскетболу

Школьники из Саранска стали призерами приволжского этапа соревнований «Локобаскет - Школьная лига».
Указанные соревнования прошли в период с 20 по 23 марта в Саранске.
Мордовию среди юношей представляли учащиеся муниципальных образовательных учреждений Саранска. Они впервые участвовали в этом турнире и сразу оказались призерами, заняв второе место и получив путевку в финал общероссийских соревнований, который пройдут в Твери в середине апреля.
Кроме того, в номинации «Лучший нападающий» победителем стал учащийся саранской школы № 33 Артем Дубровин, а «Лучшим игроком турнира» - учащийся школы № 36 Дмитрий Коробков.
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Источник: adm-saransk.ru