Школьники из Саранска удачно выступили на соревнованиях по баскетболу

Школьники из Саранска стали призерами приволжского этапа соревнований «Локобаскет - Школьная лига».

Указанные соревнования прошли в период с 20 по 23 марта в Саранске.

Мордовию среди юношей представляли учащиеся муниципальных образовательных учреждений Саранска. Они впервые участвовали в этом турнире и сразу оказались призерами, заняв второе место и получив путевку в финал общероссийских соревнований, который пройдут в Твери в середине апреля.

Кроме того, в номинации «Лучший нападающий» победителем стал учащийся саранской школы № 33 Артем Дубровин, а «Лучшим игроком турнира» - учащийся школы № 36 Дмитрий Коробков.

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Источник: adm-saransk.ru