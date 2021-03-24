Артем Здунов посетил сельхозпредприятие в Ромодановском районе

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов в рамках рабочей поездки в Ромодановский район посетил сельхозпредприятие «МАПО и К» в селе Пятина.

В этом году указанное предприятие посеет 3,2 тыс. га зерновых, 2,4 тыс. га сахарной свеклы, 1,5 тыс. га кукурузы, 2 тыс. га многолетних трав.

Артем Здунов обсудил с руководителем хозяйства планы на текущий сельскохозяйственный сезон, а также поговорил с механизаторами, которые сейчас готовят технику к полевым работам.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru