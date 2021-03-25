В Темникове в результате пожара погиб пенсионер

В Темникове произошел пожар, в результате которого погиб пенсионер.

В ночь на 24 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Первомайской. По указанному адресу загорелся частный жилой дом №5. Огонь распространился на площади, составляющей 72 квадратных метра.

В результате пожара погиб владелец жилья 1949 года рождения.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru