В Саранске в ДТП пострадала 18-летняя девушка

В Саранске 50-летний автомобилист устроил ДТП, в результате которого пострадала 18-летняя девушка.

Происшествие произошло утром 24 марта на улице Полежаева. По предварительной информации, 50-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Кадиллак», не рассчитав безопасную дистанцию, врезался в автомобиль марки «Лада-Гранта», который двигался в попутном направлении.

Пострадала 18-летняя пассажирка «Лады». Девушка доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

В отношении водителя иномарки были составлены административные материалы.

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Источник: гибдд.рф