В Саранске 26-летний парень, желая отомстить другу, угнал его автомобиль

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, который подозревается в угоне автомобиля своего друга.

Стражи порядка выяснили, что некоторое время назад 26-летний молодой человек и его приятель гостили у общей знакомой. Горожане распивали спиртные напитки. В определенный момент приятель подозреваемого захотел остаться наедине с владелицей жилья, по причине чего попросил 26-летнего парня немного посидеть в его машине. Подозреваемый выполнил данную просьбу, получив ключи от автомобиля. Спустя некоторое время молодой человек вернулся в квартиру, где продолжилось застолье. В определенный момент подозреваемый стал очень активно оказывать знаки внимания знакомой. Из-за этого между парнями произошла ссора. В порыве негативных эмоций 26-летний горожанин выбежал на улицу, завел автомобиль приятеля, ключи от которого он не вернул обратно, и отогнал его на соседнюю улицу. Стражам порядка молодой человек сообщил, что угнал машину, дабы отомстить оппоненту.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф