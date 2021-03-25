В Мордовии полицейские провели первый этап операции «Розыск»

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был проведен первый этап оперативно-профилактического мероприятия под названием «Розыск».

Указанная операция проходила 17 и 18 марта с целью активизации розыска лиц, обвиняемых, подозреваемых в совершении преступлений и скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, а также лиц, пропавших без вести, и установления личностей неопознанных трупов.

В течение двух дней правоохранителями были задержаны 29 обвиняемых (подозреваемых) в совершении преступлений и скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, а также уклонявшихся от уголовного наказания. Все задержанные преступники находились в федеральном розыске.

Было установлено местонахождение трех лиц, пропавших без вести на территории Зубово-Полянского, Инсарского районов и Саранска. Все они находились в федеральном розыске.

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Источник: 13.мвд.рф