Жительница Саранска лишилась денег, пытаясь воспользоваться сервисом по поиску попутчиков

Неизвестный мошенник лишил денег 43-летнюю жительницу Саранска.

Некоторое время назад указанная гражданка на популярном сайте по поиску попутчиков решила заказать поездку в Саранск для своей дочери, которая проживает в Москве. Женщина нашла показавшегося ей надежным водителя и вышла с ним на связь. Последний попросил за поездку оплату в размере 1 тыс. рублей и прислал горожанке ссылку, перейдя по которой, она ввела номер своей банковской карты и CVC-код. После этого со счета жительницы Саранска были списаны денежные средства в сумме 6 тыс. рублей, а водитель перестал выходить на связь.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

Также читайте о том, что в Саранске 26-летний парень, желая отомстить другу, угнал его автомобиль.

Источник: 13.мвд.рф